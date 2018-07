Nach tödlichen Jagdunfall Polizei sichert Spuren auf Feld bei Birkigt

Nach dem tödlichen Jagdunfall in Birkigt bei Unterwellenborn im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Seit Mittwochabend läuft die Spurensuche am Ort des Geschehens. Dazu werden auch Hunde und ein Hubschrauber eingesetzt.

Die Polizei sucht nach weiteren Spuren auf einem Feld nahe Birkigt. Bildrechte: MDR/Jürgen Kolarzik

Die Waffen der Jäger seien sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass sechs Jäger nach einer Ernte an der Feldjagd auf Wildschweine beteiligt waren. Nach aktuellem Kenntnisstand soll gegen 18.15 Uhr mindestens ein Schuss gefallen sein, der einen 56-jähriger Jäger traf und tödlich verletzte.



Am vergangenen Sonnabend war in Großsaara im Kreis Greiz ein Kind in einer Gartenanlage von einem Geschoss getroffen und verletzt worden. Laut Ermittlungen der Polizei stammte das Geschoss möglicherweise aus der Waffe eines Jägers, der auf einem angrenzenden Feld ebenfalls an einer Erntejagd beteiligt war. Gegen sieben an der Jagd beteiligte Männer wird nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt.