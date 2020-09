Bei einem Autounfall am Donnerstagabend auf der B85 zwischen Fischersdorf und Kaulsdorf (Saalfeld-Rudolstadt) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 26-jähriger Autofahrer in einer nicht einsehbaren Rechtskurve einen Motorradfahrer überholen und übersah dabei den Gegenverkehr. Während des Überholmanövers stieß der 26-Jährige mit seinem Pkw frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Bildrechte: dpa