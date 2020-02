Unterwellenborn Keine Rettung für Kulturpalast in Sicht

In den 90er Jahren hatte ein Unternehmer aus Bayern das Kulturhaus "Maxhütte" in Unterwellenborn gekauft. Seitdem verfällt das Gebäude. Deshalb beschäftigt das denkmalgeschützte Kulturhaus auch die Behörden. So hofft Thüringens Landeskonservator Holger Reinhardt auf ein Gespräch mit dem Eigentümer. Die zuständigen Denkmalschutzbehörden im Landkreis könnten jedoch auch Sanktionen verhängen, sagte Reinhardt. Die bereitstehenden Fördermittel für die Rettung des Nordflügels müssten in diesem Jahr abgerufen und verbaut werden, sonst würden sie verfallen.