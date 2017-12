Ein dreijähriges Mädchen ist in Lichte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in einen Fluss gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, spielten Geschwisterkinder einer Urlauberfamilie auf einer Wiese am Fluss Lichte. Dabei sei das Kind abgerutscht, in den eiskalten Fluss gefallen und vom Schmelzwasser mitgerissen worden.