Bombenbauer von Kirchhasel ohne politischen Hintergrund

Die Anweisung für den LKA-Beamten Rolf Müller* (*Name geändert) kam von allerhöchster Stelle. Er soll, so die Chefetage des Thüringer Landeskriminalamtes, alles stehen und liegen lassen. Sein neuer Arbeitsplatz für die kommenden Monate sei die Arbeitsgruppe (AG) "Labor", hieß es. Eine eilig zusammengestellte AG, die unter hohem politischem Druck einen Fall aufklären sollte, welcher der rot-rot-grünen Landesregierung mächtig zugesetzt hatte.

Denn am 13. März fanden Polizeibeamte bei Razzien in Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) 100 Kilogramm Chemikalien. Diese genau gemischt waren geeignet, um eine Menge Sprengstoff herzustellen. Zudem entdeckten die Fahnder auch 2,3 Gramm Erythritoltetranitrat (ETN), eine erste Kostprobe des selbst laborierten Sprengstoffs der beiden Verdächtigen und bereits 149 fertig gefüllte selbstgebaute Böller.

Politischer Druck führte zur Gründung der AG "Labor"

Was am Anfang nach einem Dumme-Jungen-Streich aussah, entpuppte sich schnell als handfestes Problem. Denn einer der beiden Männer hatte angeblich Kontakte zu Mitgliedern der linksextremen Szene im Raum Saalfeld-Jena. Aus diesem Grund wurde, nach massivem öffentlichem und politischem Druck, auch von der CDU- und AfD-Opposition im Landtag, das LKA mit dem Fall betraut. Nach langem behördeninternen Zuständigkeits-hin-und-her entschied man sich am 19. März für die Gründung der AG "Labor" und berief in diese auch Rolf Müller. Das hatte seine Gründe. Denn Müller war jahrelang Ermittler im Bereich Sprengstoffverbrechen. In der Polizeifachsprache nennt sich das Ermittlungsgebiet "Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung" - kurz USBV.

Das Problem: Rolf Müller hatte diesen Job schon vor über zehn Jahren an den Nagel gehängt. Er ist seitdem, wenn man Polizeikreisen glauben darf, einer der versiertesten Geldwäscheermittler im Bereich Organisierte Kriminalität. Doch scheinbar ist die Personaldecke im LKA noch immer so dünn, dass Müller keine armenischen Mafiagangster in Thüringen beim Waschen von Geld mehr jagen konnte, sondern angebliche linke Terroristen in Ostthüringen.

Keine Erkenntnisse auf politische Tatmotive

Was Müller und seine Kollegen bei ihren Ermittlungen fanden, ist am Ende nicht das terroristische Szenario, das über Wochen die politische Debatte in Thüringen beherrschte. In dem internen Abschlussbericht des LKA, der MDR THÜRINGEN vorliegt, heißt es: "Die Ermittlungen ergaben keine Erkenntnisse, welche auf eine politische Tatmotivation der Beschuldigten schließen lassen."