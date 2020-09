Kirchremda | Erfurt Zwei Tote an Seen in Thüringen - Polizei ermittelt

Im Stotternheimer See in Erfurt ist am Sonntag ein Mann beim Baden ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei entdeckten mehrere Ersthelfer den 47-Jährigen am Nachmittag im Wasser und zogen ihn an Land, konnten ihn aber nicht mehr wiederbeleben. Eine Obduktion soll nun Klarheit über seine genaue Todesursache bringen.