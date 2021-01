In Etzelbach im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat ein Anwohner in der Nacht einen hilflosen älteren Mann aus einem Wassergraben gerettet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Retter gegen 1:30 Uhr Hilferufe gehört und sich auf die Suche gemacht.

In der Nähe seiner Wohnung entdeckte er in einem Wassergraben den 81-Jährigen. Dieser sei nur leicht bekleidet gewesen und hatte Verletzungen am Bein und im Gesicht. Laut Polizei begleitete der couragierte Bewohner den aus einem nahegelegenen Heim stammenden 81-Jährigen dorthin zurück. Anschließend sei der stark unterkühlte und verletzte Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.