Es würde die einzige Kommunalwahl 2020 in Thüringen, so viel war zu Jahresbeginn absehbar. Völlig unklar war drei Monate später, wie diese Wahl eines neuen Landrates im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stattfinden soll. Wegen der Corona-Pandemie wurde sogar diskutiert, die Wählerentscheidung diesmal vielleicht als reine Abstimmung per Post zu ermöglichen. Dann aber entschied das Landesverwaltungsamt: Der Landrat wird am 28. Juni gewählt - nach den üblichen wahlgesetzlichen Regularien im Freistaat. Die gelockerten Corona-Regeln lassen das zu, hatte der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner, klargestellt. Diese Entscheidung war das Startsignal für einen Wahlkampf, der sich vom Gewohnten doch etwas unterscheidet. Das Landratsamt des Kreises Saalfeld-Rudolstadt im ehemaligen Schloss in Saalfeld. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Wahlkampf und Infektionsschutz

Das lange Verbot für Zusammenkünfte, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, die weiter geltenden Abstandsregeln - alles keine guten Umstände, um mit potentiellen Wählern in Kontakt zu kommen. Drei Wochen vor dem Urnengang sind im Landkreis zunächst nur Plakate von Landrat Marko Wolfram (SPD) zu sehen, der im Amt bleiben möchte. Seine Herausforderer sind Maik Kowalleck für die CDU und Brunhilde Nauer für die AfD. Beide wollen jetzt dafür sorgen, dass auch sie mit Plakaten als Kandidaten öffentlich sichtbar werden. Will im Amt bleiben: Landrat Marko Wolfram (SPD). Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Die von der Pandemie bedingten Umstände in den letzten Wochen sorgten aber schon dafür, dass es diesmal "ein gedämpfter Wahlkampf" sei, sagt Kowalleck. Er will noch Zeitungsanzeigen schalten. Und er sucht das Gespräch auf der Straße. Ein bisschen verlässt sich der CDU-Mann wohl auch darauf, dass er durch seine Abgeordnetenarbeit im Landtag auch in den heimischen Gefilden gut bekannt ist. Die Herausforderer: Maik Kowalleck geht für die CDU ins Rennen, ... Bildrechte: MDR/Marian Riedel

AfD-Kandidatin Nauer will jetzt mit einem Wahlkampf-Mobil auf Tour durch den Landkreis gehen. Für viele Menschen ist sie nicht ganz unbekannt, denn jahrelang setzte sich Brunhilde Nauer im Verein "Weißer Ring" für Kriminalitätsopfer ein. ... Brunhilde Nauer für die AfD. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Drei Kandidaten - und warum sie sich selbst als die beste Wahl sehen

Was lässt die drei Bewerber denken, dass gerade sie die richtige Besetzung an der Verwaltungsspitze im Landratsamt seien? Amtsinhaber Marko Wolfram sagt: Gut ausgebildet sei er, auch gut vernetzt in Land und Bund. "Und ja, mir macht es natürlich auch Spaß, hier Landrat zu sein im schönsten Landkreis Thüringens", betont der Sozialdemokrat.

Sein Konkurrent Maik Kowalleck verweist auf sein Engagement bisher und sagt: "Als einziger der Kandidaten habe ich mich seit vielen Jahren gegen eine Kreisgebietsreform ausgesprochen." Er habe mit dafür gesorgt, dass der Landkreis erhalten bleibt - mit seinen Behörden, mit seinem Krankenhaus und der Polizeiinspektion.

AfD-Kandidatin Brunhilde Nauer verweist auf 25 Jahre Erfahrungen im öffentlichen Dienst. Sie arbeitet im Präsidialbereich am Thüringer Landesrechnungshof. "Ich kann im Team arbeiten" sagt sie. "Ich bin auch kompromissfähig. Ich kann das. Und ich bin auch eigentlich sehr konsequent."

Arbeiten für "den schönsten Landkreis"

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist das Zuhause für rund 104.000 Thüringer. Und deren Heimat nennen sowohl SPD-Wolfram als auch CDU-Kowalleck "den schönsten Landkreis". In Thüringen, meint der eine. In Deutschland, behauptet der andere.

Auch die AfD-Kandidatin schwärmt von Bergen, Wäldern und den Talsperren. Brunhilde Nauer fügt aber noch etwas hinzu: Die Gastfreundschaft, die sich zum Beispiel seit Jahren bei den Rudolstadt-Festivals gezeigt habe. "Da kommen Gäste aus aller Welt" sagt sie, "und das macht dann Werbung für den Landkreis".

Die größten Sorgen der Bewerber

Alle drei Kandidaten gehen davon aus, dass die Folgen der Pandemie die Arbeit des künftigen Landrats noch lange beeinflussen werden - ganz egal, wer von ihnen das Amt bekommt. Den Neustart an den Schulen sieht Amtsinhaber Marko Wolfram als eine der größten Herausforderungen. Und langfristig mache ihm die Entwicklung der Einwohnerzahlen Sorgen, bekennt der Sozialdemokrat.

CDU-Mann Maik Kowalleck ist besorgt, dass große finanzielle Einschnitte zu den langfristigen Corona-Folgen zählen dürften. Und auch AfD-Kandidatin Brunhilde Nauer fürchtet, dass trotz Hilfsprogrammen den Kommunen das Geld ausgehen könnte, was viele freiwillige Leistungen gefährden würde. "Versprechen helfen da nicht viel", sagt sie.

Wahlentscheidung kommt wohl erst im Juli

Für den Wahltag am 28. Juni laufen auch organisatorisch die Vorbereitungen diesmal noch breiter. Schon seit April ist das Gesundheitsamt des Landkreises involviert. Denn auf keinen Fall sollen sich Wahllokale zu Hotspots von Neuinfektionen entwickeln. "Die Wähler sollen grundsätzlich das Wahllokal mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Des Weiteren sind Hygienemittel zum Schutz der Wähler und Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen", schreibt der Pressesprecher des Landratsamtes, Peter Lahann, auf Anfrage von MDR-THÜRINGEN.

Einige Gemeinden hätten durch die Zusammenlegung von Wahlbezirken die Anzahl der Wahllokale verringert und so kleine Wahllokale, in denen die Abstandsflächen nicht eingehalten werden können, aussortiert. Die Entscheidung, wer am Ende der neue Landrat wird, fällt aber wohl erst in einer Stichwahl im Juli. Davon gehen zurzeit alle drei Bewerber aus.