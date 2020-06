Trotz der Corona-Pandemie wird am Sonntag im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ein neuer Landrat gewählt. Dabei gelten strikte Hygienevorkehrungen in den Wahllokalen. Die mehr als 89.000 Wahlberechtigten können sich zwischen drei Kandidaten entscheiden: Amtsinhaber Marko Wolfram (SPD) tritt gegen den Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck (CDU) und Brunhilde Nauer von der AfD an. Erhält am Sonntag keiner von ihnen mehr als die Hälfte der Stimmen, kommt es zwei Wochen später - am 12. Juli - zur Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.