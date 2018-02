Sven R. war Teil der Ostthüringer Neonazi-Szene Bildrechte: dpa

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat der ehemalige Neonazi Sven R. aus Rudolstadt vor wenigen Tagen eine Patrone auf seinem Briefkasten gefunden. Das hatte er bei der Polizei angezeigt. Die Patrone und der Briefkasten werden nun von Tatortspezialisten des Landeskriminalamts auf DNA-Spuren untersucht. Weitere Anhaltspunkte für eine Bedrohung gegen den Mann seien bislang nicht gefunden worden, so die Polizei.



Sven R. sollte am Montag vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Stuttgarter Landtags aussagen. Nach Angaben des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Dexler (SPD) hatte er sich aber krank gemeldet. R. gehörte in den neunziger Jahren zum harten Kern der Ostthüringer Neonazi-Szene und war Kameradschaftsführer in Rudolstadt. Er selber soll damals in Waffengeschäfte in der rechtsextremen Szene in Thüringen verwickelt gewesen sein. Dazu wollten ihn die Abgeordneten des Landtages in Baden-Württemberg am Montag befragen.



Außerdem war der ehemalige V-Mann Tino Brandt geladen worden. Brandt wiederholte vor dem Ausschuss seine Angaben, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach ihrem Abtauchen auch mit Geld vom Verfassungsschutz unterstützt zu haben.