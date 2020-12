Mit einem Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben die Thüringen-Kliniken Saalfeld auf ihre kritische Lage aufmerksam gemacht. Sie fordern darin auch eine verbindliche Zusage, dass die Beschäftigten noch vor Weihnachten eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro erhalten. Laut Betriebsrat hat sich die Personalsituation extrem zugespitzt. Der Mitarbeitermangel in der Pflege und im ärztlichen Dienst sei erheblich. Die Beschäftigten zeigen laut Klinikleitung dennoch "höchste Einsatzbereitschaft". Um alle noch verbliebenen Ressourcen nutzen zu können, seien bereits geplante Operationen abgesagt worden.