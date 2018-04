Hinweise auf Polizei-Pannen nach Sprengstoff-Funden

Es war Samstag der 17. März, als der Anruf bei Frank-Michael Schwarz einging. Der Präsident des Landeskriminalamtes hatte seinen Boss am anderen Ende der Leitung. Innenminister Georg Maier (SPD) soll in dem Gespräch wohl ohne Umschweife zur Sache gekommen sein. Er wolle wissen, ob das LKA denn nun die Ermittlungen zu den Sprengstofffunden in Rudolstadt und Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) übernehmen werde? Diese Frage soll der LKA-Chef offenbar nicht ganz zu Maiers Zufriedenheit beantwortet haben. Daraufhin, so wird es aus Polizei- und Ministeriumskreisen kolportiert, soll der Minister ungehalten geworden sein. Maier sprach ein Machtwort und noch am selben Tag verschickte das LKA eine Pressemitteilung, dass man den Fall jetzt an sich ziehe.

Minister sprach Machtwort

Am darauffolgenden Montag kam es im LKA dann zu einer ganzen Reihe von Krisensitzungen. Kernfrage dabei: welche Abteilung soll die Ermittlungen übernehmen? Was folgte, so ist es aus Polizeikreisen zu hören, soll ein gegenseitiges Zuschieben des "Schwarzen Peters" gewesen sein. Die Staatsschützer sagten angeblich: "wir nicht". Die Fahndungs- und Auswertungsabteilung wiederum: "wir auch nicht". Ähnliche Ansagen sollen aus anderen Abteilungen gekommen sein. Diese Debatte soll sich den halben Tag lang hingezogen haben, bis es dann zu einer weiteren Pressemitteilung am Abend kam. In der wurde verkündet, dass eine Arbeitsgruppe, "Besondere Aufbauorganisation" genannt, sich um den Fall kümmern soll. Damit übernahm das LKA scheinbar zähneknirschend, zwei Wochen nach Beginn der Ermittlungen am 5. März, dieses brisante Verfahren.

Offenbar Panne beim Sichern von Daten

Und die LKA-Fahnder machten bei ihren ersten Ermittlungen auch gleich eine besorgniserregende Entdeckung. Denn einer der beiden Beschuldigten hatte inzwischen seine Kanäle in den sozialen Netzwerken gelöscht. Die Beamten stellten fest, dass alle Daten bei Facebook, Instagram und Snapchat weg waren. Ihre Unruhe vergrößerte sich dadurch, dass bei einem Blick in die Ermittlungsakten klar wurde, dass dort offenbar nur Teile der Accounts gesichert worden waren. Damit richtete sich nun der Blick auf die Beamten der Kriminalpolizei in Saalfeld. Denn von denen hat das LKA die Ermittlungen übernommen. Offenbar hatte sich der Beschuldigte genau im Zeitraum dieser Übernahme aus den sozialen Netzwerken mit der Löschung seiner Accounts „verabschiedet“. Nun fehlen möglicherweise wichtige Beweisstücke über die Internetaktivitäten des Mannes. Was vor dem Hintergrund seiner angeblichen Kontakte in die linksextreme Szene nicht unwichtig sein könnte. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Gera teilte MDR THÜRINGEN dazu mit, dass "alle Maßnahmen" ergriffen worden seien, diese Daten zu sichern. Ob das gelinge, heißt es aus Sicherheitskreisen, ist völlig offen.

Wurden Ermittler zu spät informiert?

Doch die Staatsanwaltschaft muss sich noch mit einer anderen möglichen Ermittlungspanne in dem Fall beschäftigen. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen besteht der Verdacht, dass Beamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld von der verdächtigen Chemikalienlieferung an einen der Beschuldigten schon lange vor Beginn der offiziellen Ermittlungen wussten. Doch genau diese Informationen sollen sie nicht sofort an Ihre Dienststelle gemeldet haben. Wie und wann sie davon erfahren haben könnten, ist bisher noch nicht geklärt. Von der Staatanwaltschaft Gera heißt es dazu: "Gegenwärtig erfolgen Prüfungen zu den genauen Umständen und zum Inhalt der Übermittlung an die Polizei." Heißt im Klartext: Auch da könnte eine Panne bei den Ermittlungen drohen.

Keine Informationen für Abgeordnete

Diese neuen Details dürfte die Abgeordneten des Thüringer Landtages interessieren. Denn nach Informationen von MDR THÜRINGEN, waren sie kein Thema in den diversen Sitzungen geheim und vertraulich tagender Gremien in den vergangenen Wochen. Aus diesen wiederum dringt nun nach außen, dass die Ermittlungsbehörden sich in der Anhörung nicht gerade klug verhalten haben sollen. So bestellten die Mitglieder der geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) den LKA-Staatsschutzdezernatsleiter am 3. April in ihre Sitzung ein. Er sollte Auskunft über den Stand der Ermittlungen geben. Doch just an diesem Tag wurde der Mann von seiner bisherigen Position versetzt. Warum? Das wurde den verdutzten Abgeordneten nicht mitgeteilt.

Eklats in geheimen Sitzungen

Stichflamme bei einer Explosion (Symbolbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als die Abgeordneten in einer weiteren Sitzung die zuständige Geraer Staatsanwältin befragen wollten, durfte diese plötzlich nur aussagen, wenn ihr Chef neben ihr sitzt. Das werteten die Abgeordneten der CDU-Opposition als Affront. Wolfgang Fiedler und Raymond Walk verließen wutentbrannt die PKK-Sitzung. In einer weiteren geheimen Runde wurde ein leitender Kriminalbeamter aus Saalfeld vernommen. Der in seiner gesamten Vernehmung versuchte, den Fund von Kiloweise Sprengstoff, Sprengvorrichtungen oder einem mobilen Bombenlabor herunterzuspielen. Auf die Frage eines Abgeordneten, ob er denn einen solchen Fall mit solchen Mengen hochexplosiven Materials schon einmal in seiner langen Berufskarriere erlebt hat, musste er einräumen: "Nein".