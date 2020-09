In Neuenbeuthen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stoßen die Pläne zum Bau einer Anlage für Legehennen auf Widerspruch. Nachdem bekannt geworden war, dass ein ortsansässiger Landwirt in der unmittelbaren Nähe zum Ort einen Stall für fast 15.000 Tiere plant, macht eine Bürgerinitiative dagegen mobil.

Die Bürgerinitiative startete eine Unterschriftensammlung, an der sich über 400 Einwohner beteiligt haben. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Die neu geplante Anlage soll etwa 600 Meter neben dem Dorf entstehen. Auf sechs Hektar Fläche plant der Landwirt einen 70 Meter langen und 40 Meter breiten Stall. Wegen schrumpfender Erträge in der Pflanzenproduktion aufgrund der stärkeren Trockenheit und der gestiegenen Umweltauflagen will er sein Unternehmen breiter aufstellen. Die Genehmigung für die neue Anlage beantragte er schon im April beim Landratsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.

Laut Bürgerinitiative gibt es in manchen Familien sowohl Befürworter als auch Gegner. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Deshalb macht die Bürgerinitiative Druck. Nach einer Präsentation des Bauvorhabens im Gemeinderat startete sie eine Unterschriftensammlung. Über 400 Einwohner aus Neuenbeuthen und den Nachbargemeinden haben sich daran beteiligt. Außerdem fordert die Initiative Einsicht in ein Gutachten zur Abluft-Verteilung. Das wurde zwar vom Landwirt schon mehrfach angekündigt, liegt aber bis heute nicht vor.

Die Baupläne haben einen Keil in die bisherige Dorf-Idylle getrieben. Laut Bürgerinitiative gibt es in manchen Familien sowohl Befürworter als auch Gegner. Und egal, wie die Entscheidung über den neuen Stall ausfällt: das Klima in Neuenbeuthen scheint nachhaltig gestört zu sein.