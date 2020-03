In Katzhütte im Kreis Saalfeld-Rudolstadt haben am Montagmorgen im Stadteil Oelze vier Wohnhäuser gebrannt. Die Flammen sind mittlerweile gelöscht. Die Polizei geht von einem Schaden von mehr als einer Million Euro aus. Drei der vier Häuser seien durch das Feuer komplett zerstört worden, teilte ein Sprecher mit. Verletzt wurde niemand. Ein Bewohner wurde am jedoch am Montagvormittag wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung im Krankenhaus untersucht.

Die Reihenhäuser brannten am Montagmorgen im Stadtteil Oelze. Bildrechte: MDR/News5