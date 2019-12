Nach Auskunft des zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes werden die Stuten in Meura über einen längeren Zeitraum hin regelmäßig zur Blutentnahme herangezogen, teilte das Ministerium mit. Diese erfolge so, dass bei den Tieren kein oder nur ein unerhebliches Unbehagen entstehen könne. Die Stuten trügen normal aus. "Der tiergerechte Umgang mit den Pferden ist selbstverständlich", so das Ministerium. Nach Darstellung des Gesundheitsministeriums liefert das Gestüt seit vielen Jahren ein aus dem Blut gewonnenes Serum als PMSG-Rohstoff an ein Pharmaunternehmen in Sachsen-Anhalt, das in diesem Jahr teils an eine französische Firma verkauft worden ist.