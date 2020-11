Das bei einem Angriff in Leutenberg (Saalfeld-Rudolstadt) verletzte Kind ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte die Polizei mit. Das neun Jahre alte Mädchen war am Sonntagabend auf offener Straße unvermittelt von einem Mann geschlagen und getreten worden.

Kurz vor dem Angriff hatte der 21-Jährige einen 46 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer schwer am Hals verletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter war am Montag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden, er sitzt in Untersuchungshaft. Weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben.