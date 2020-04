Bei Razzien in verschiedenen Orten in Thüringen sind am Dienstagmorgen drei Männer festgenommen worden. Im Fokus der Durchsuchungen standen gewaltbereite Fußballfans aus der Hooliganszene. Die Beamten rückten in Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg, Erfurt, Sondershausen und in Kirchheim im Ilm-Kreis aus. Auch in Halle gab es eine Razzia. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Die drei festgenommenen Männer im Alter von 26 bis 28 Jahren sollen laut Polizei an verschiedenen Gewaltstraftaten beteiligt gewesen sein, bei denen mehrere Personen teilweise schwer verletzt wurden. Die Beamten stellten in den durchsuchten Objekten größere Mengen an Beweismitteln wie Sturmhauben, Datenträger und verschiedene Fußballfanartikel sicher.

Gruppierung "Jungsturm" gilt als kriminell

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte es Razzien in der Hooliganszene in Thüringen gegeben. Damals wurden mehrere Tatverdächtige identifiziert und festgenommen. Zu ihnen gehörten auch Mitglieder der Fangruppierung "Jungsturm". Diese Gruppierung soll zur Hooliganszene des FC Rot-Weiß Erfurt gehören. Wie die Polizei mitteilte, gelten die Mitglieder als Problemfans und sind zum Teil aktive Kampfsportler. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei "Jungsturm" um eine kriminelle Vereinigung handelt, aus der heraus verschiedenen Gewaltstraftaten verübt worden. Einzelne Mitglieder dieser Gruppierung waren nach Polizeiangaben auch an einem Übergriff auf Fußballfans des FC Carl Zeiss Jena am 27. Juni 2019 auf dem Hauptbahnhof in Gotha beteiligt.