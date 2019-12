Offizielle Übergabe Mehr Laderaum nötig: Thüringer Polizei bekommt neue Autos

Polizisten in Thüringen müssen immer mehr Ausrüstung bei sich haben. Deshalb wird der Platz in den Streifenwagen langsam knapp. Der Freistaat schafft nun neue Fahrzeuge an. Die ersten wurden am Donnerstag auf Schloss Kochberg übergeben.