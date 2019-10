Den 49-Jährigen Angeklagten aus dem aktuellen Verfahren nennt der Staatsanwalt den Kopf der Bande. In den etwa zehn Jahren, in denen die Bande den Ermittlungen zufolge tätig war, soll der Chef mehr als 200.000 Euro verdient haben. Nebenbei kassierte er auch Sozialleistungen. Sein Sohn sei als Strohmann und Urlaubsvertretung tätig gewesen, heißt es in der Anklage. Dem 27-Jährigen werden nur drei Taten zur Last gelegt.



Der 49-Jährige soll den Drogenhandel organisiert haben. Er habe den Stoff besorgt und an Zwischenhändler weitergegeben, sagt der Staatsanwalt. Über Jahre hinweg sei ein Kleingarten in Rudolstadt-Schwarza so etwas wie das Ladengeschäft gewesen, geöffnet täglich zwischen 15 und 18 Uhr.



Anfangs soll der Haupangeklagte die Drogen in 100-Gramm-Päckchen zur Verfügung gestellt haben. Offenbar liefen die Geschäfte gut, im Sommer 2018 kamen die Drogen dann in 500-Gramm-Paketen.