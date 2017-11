Landgericht Gera Frau soll Jungen sexuell missbraucht haben

Vor dem Landgericht muss sich seit Montag eine Frau wegen schweren sexuellen Missbrauchs an einem Kind verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, sich im Sommer 2016 in Rudolstadt an dem zehnjährigen Enkel ihres Lebensgefährten vergangen zu haben. Zum Prozessauftakt bestritt die 34-jährige Angeklagte die Vorwürfe weitgehend.