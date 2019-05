So sieht es in einer Rettungsleitstelle aus. (Archivbild)

So sieht es in einer Rettungsleitstelle aus. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kommunalpolitik Zukunft der Rettungsleitstelle in Saalfeld weiter unklar

Die Zukunft der Rettungsleitstelle in Saalfeld ist weiter unklar. Auch eine Sitzung des Kreisausschusses von Saalfeld-Rudolstadt hat am Montagabend kein Ergebnis gebracht. Landrat Marko Wolfram (SPD) will dem Kreistag in Saalfeld am 21. Mai zwei Varianten zur Abstimmung auf den Tisch legen.