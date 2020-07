Straßenmusik Rudolstadt-Festival: Musiker trotzen der Corona-Absage

Am ersten Juli-Wochenende sollte eigentlich das Rudolstadt-Festival stattfinden. Wie so viele andere Veranstaltungen musste es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen - doch einige Bands ließen es sich nicht nehmen, trotzdem zu musizieren. Und für 2021 sind die Festival-Organisatoren zuversichtlich.