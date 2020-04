Am Amtsgericht in Rudolstadt hat am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Saalfelder Neonazi Felix R. begonnen. Er muss sich nach Angaben des zuständigen Richter Andreas Spahn wegen mehrerer schwerer Körperverletzungen, Nötigung, Diebstahls, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. In dem Prozess geht es um insgesamt 15 Straftaten, die der Angeklagte zwischen Mai 2018 und Oktober 2019 begangen haben soll. Laut Richter Spahn hat das Amtsgericht für den Prozess erhebliche Sicherheitsvorkehrungen angeordnet. Zudem gebe es wegen der Abstandsregeln zum Schutz vor dem Coronavirus nur für zwölf Zuschauer Platz im Gerichtssaal.