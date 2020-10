In Thüringen gibt es seit Freitag drei Bestattungswälder. Oberhalb von Rudolstadt im Rudolstädter Hain ist am Vormittag ein sogenannter Ruhewald eröffnet worden. Auf einer Fläche von 26 Hektar kann die Asche Verstorbener in biologisch abbaubaren Urnen beigesetzt werden, teilte die Landesforstanstalt mit.

Demnach stehen in dem Wald ältere Buchen und jüngere Eichen, vereinzelt auch Ahorne und Kiefern als letzte Ruhestätte zur Auswahl. Mit der Widmung als Friedhof werde der Wald für 99 Jahre geschützt. Einen weiteren etwa doppelt so großen Ruhewald gibt es seit 2018 in Bad Berka. In Wallbach bei Meiningen war bereits 2014 auf einer Fläche von fünf Hektar solch ein Bestattungswald eingerichtet worden.