In Thüringen gibt es seit Freitag drei Bestattungswälder. Oberhalb von Rudolstadt im Rudolstädter Hain ist am Vormittag ein sogenannter Ruhewald eröffnet worden. Auf einer Fläche von 26 Hektar kann die Asche Verstorbener in biologisch abbaubaren Urnen beigesetzt werden, teilte die Landesforstanstalt mit. Grabsteine und Blumenschmuck gibt es nicht. Ob eine Namensplakette angebracht wird oder nur die Angehörigen wissen, an welchem Baum der Verstorbene beigesetzt ist, wird beim Buchen der Grabstätte festgelegt.

Mitarbeiter der Betreibergesellschaft Friedwald GmbH im Bestattungswald Rudolstadt mit einer biologisch abbaubaren Urne. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm