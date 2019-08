Der fischfreundliche Umbau von drei Saale-Wehren in Saalfeld und in Rudolstadt hat begonnen. Die beiden Wehre in Saalfeld und das Volkstedter Wehr in Rudolstadt sollen den Fischen beim Wandern in die Laichgründe nicht mehr im Weg stehen. Dazu würden bis 2021 rund 5,5 Millionen Euro verbaut, sagte Karsten Pehlke, Referatsleiter Wasserbau beim Thüringer Landesamt.

Am Saalfelder Zeiss-Wehr wird der Lauf der Saale mit einer Spundwand in den nächsten Tagen halbiert. Die Arbeit am Saalfelder Teile-Wehr hat noch nicht begonnen. Am Volkstedter Wehr in Rudolstadt wird die Rampe durch eine Folge von Bögen ersetzt. Die Bögen werden aus Granitblöcken gebaut und bekommen Unterbrechungen, in denen die Fische problemlos Flussaufwärts wandern können.