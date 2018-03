Das Thüringer Landeskriminalamt hat die Federführung bei den Ermittlungen gegen zwei mutmaßliche Bombenbauer aus Ostthüringen übernommen. Das teilte die Behörde am Sonnabend mit. Zwar sei das LKA schon von Anfang an in die Ermittlungen einbezogen gewesen. Jedoch habe es nun nach Abstimmung mit dem Innenministerium und der Landespolizeiinspektion Saalfeld die Führung des Verfahrens an sich gezogen. Bislang habe diese bei der Polizei in Saalfeld gelegen.