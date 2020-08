Kreis Saalfeld-Rudolstadt Königsee: Freund versehentlich mit Luftgewehr verletzt

Alkoholisiert mit einer geladenen Waffe rumspielen ist nicht die beste Idee: In Königsee schoss so ein Mann aus Versehen seinen Bekannten an. Bei der Ankunft im Krankenhaus steckte das Projektil noch im Körper.