In der Schwarza im Kreis Saalfeld-Rudolstadt haben zwei Männer illegal nach Gold gesucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen die beiden Männer entdeckt, als sie am Samstag in dem Fluss bei Sitzendorf Gold gewaschen haben. Ihnen droht jetzt ein Bußgeld. Denn das Goldwaschen in der Schwarza ist nur bei einer angemeldeten Veranstaltung unter fachlicher Anleitung erlaubt, oder wenn es vorher von einer der Gemeinden im Schwarzatal genehmigt wurde.

Anzeigen wegen illegaler Goldwäsche in der Schwarza kommen laut Polizei häufiger vor. Bildrechte: MDR/Heike Opitz