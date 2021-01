Mit seinem Projekt "Sofareisen" hat der Abenteurer und Buchautor Axel Brümmer aus Saalfeld rund 40.000 Euro Spenden gesammelt. Mit dem Geld unterstütze er Hilfsprojekte in Südamerika, Afrika und Südostasien, sagte Brümmer MDR THÜRINGEN. Mit den Spenden will er auch in der Corona-Pandemie hilfsbedürftigen Menschen helfen.

Die Spendengelder hat Brümmer über seine Veranstaltungsreihe "Sofareisen" im Internet gesammelt. Die Online-Vorträge veranstaltet der Weltumradler seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Die Spenden seien zum Beispiel für Straßenkinder in Bolivien und Seenomaden in Indonesien gedacht, sagte der Weltumradler.

Axel Brümmer ist auch Veranstalter des "Weltsichten"-Festivals in Bad Blankenburg, bei dem Weltreisende und Abenteurer von ihren Erlebnissen berichten. Das 23. Festival soll Ende Mai an drei Tagen im kleinen Rahmen unter Corona-Auflagen stattfinden. Geplant sind Reportagen, Dia- und Multivisionsshows über Abenteuer, Reisen und Fotografie. Als Weltreisender auf dem Fahrrad hat Brümmer auch das Leben einfacher Leute in Krisenregionen kennen gelernt. Ob auf dem Drahtesel, im VW-Bus oder in einer chinesischen Dschunke: Der 53-Jährige geht bereits seit Jahrzehnten auf Reisen und berichtet von seinen Erfahrungen.