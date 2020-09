Bei der SPD verzögert sich die Wahl des neuen Vorsitzenden Georg Maier. Der 53-Jährige ist aus persönlichen Gründen noch nicht auf dem Parteitag in Bad Blankenburg. Wie der scheidende Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee vor den Delegierten erklärte, befindet sich Maier momentan im Kreißsaal, wo seine Lebensgefährtin das erste gemeinsame Kind zur Welt bringt.

Bei der Wahl zum neuen Landesvorsitzenden der SPD ist Georg Maier der einzige Kandidat. Maier soll auf Wolfgang Tiefensee folgen, der im Mai dieses Jahres seinen Rückzug verkündet hat. Tiefensee kündigte in seiner Abschiedsrede am Samstag an, auch aus der zweiten Reihe weiter für die Partei da zu sein.