Die Thüringer Sprenggesellschaft aus Kaulsdorf im Kreis Saalfeld-Rudolstadt hat das Wohnhochhaus "Weißer Riese" in Duisburg zu Fall gebracht. Punkt 12 Uhr am Sonntag brachte Sprengmeister Martin Hopfe 290 Kilogramm Sprengstoff zur Explosion, die den 60 Meter hohen Bau aus dem Jahr 1972 in sich zusammensacken ließen. Eine gewaltige Staubwolke hüllte die Umgebung und Nachbarhäuser ein. Übrig blieben rund 48.000 Tonnen Schutt, die in den kommenden Monaten zu Schotter gemahlen werden sollen.