Die Stadt Schwarzatal - ein Zusammenschluss von Oberweißbach und mehreren Umlandgemeinden - will die Verwaltungsgemeinschaft Schwarztal verlassen. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen. Grund seien unklare Verhältnisse bei den Finanzen der Verwaltung, hieß es zur Begründung. So könne kein Haushalt beschlossen werden, weil noch Buchungen von Anfang 2019 ausstünden, so die Bürgermeisterin der Stadt Schwarzatal, Kathrin Kräupner. Sie bemängelt auch das Ungleichgewicht der Stimmenverteilung innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft.