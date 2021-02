Die Saale ist in Ostthüringen an den ersten Stellen über die Ufer getreten. Betroffen ist unter anderem der Sportplatz in Kaulsdorf im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Er steht derzeit unter Wasser. Auch zahlreiche Keller von Anwohnern, die direkt neben der Saale in Kaulsdorf wohnen, stehen unter Wasser und müssen abgepumpt werden. Verkehrsbehinderungen durch überschwemmte Straßen gibt es bislang nicht.

Betreiber rechnen mit schnell steigendem Pegel

Zuvor waren bereits die Bauarbeiten an der Staumauer der Bleilochtalsperre in Gräfenwarth (Saale-Orla-Kreis) wegen des einsetzenden Tauwetters unterbrochen worden. In den nächsten Tagen sei mit einem schnell steigenden Wasserpegel am Bleiloch- und am Hohenwartestausee zu rechnen, so ein Sprecher des Betreibers Vattenfall. Auch ein sogenannter Vollstau könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Saale trat bereits am Montag an vielen Stellen über die Ufer. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt Der Pegel der Bleilochtalsperre lag am Dienstag bei knapp 399 Meter über Normalnull (NN). Ein Vollstau wird bei 410.30 Metern über NN erreicht. In der Hohenwartetalsperre lag der Pegel am Dienstag bei rund 303 Metern über NN, nur zwei Meter unter Vollstau. Dass Wasser über die Staumauer tritt, ist aber laut Vattenfall nahezu ausgeschlossen. Um das zu verhindern, werde es zuvor kontrolliert abgelassen.

Reparaturarbeiten an Staumauer unterbrochen