Nach einem tödlichen Jagdunfall in Birkigt (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) im Jahr 2018 hat das Amtsgericht Rudolstadt das Verfahren nun gegen eine Geldauflage in Höhe von 6.300 Euro eingestellt. Die Staatsanwaltschaft in Gera habe dem zugestimmt, sagte ein Sprecher. Ein Mitverschulden des Getöteten konnte demnach nicht ausgeschlossen werden. Das Amtsgericht habe keine vorsätzliche Tötungsabsicht gesehen.

Auf diesem Feld bei Birkigt kam der Jäger ums Leben. Bildrechte: MDR/Vesselin Georgiev