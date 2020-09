An der Talsperre im Rudolstädter Ortsteil Kirchremda ist am Sonntagabend ein Angler ums Leben gekommen. Zeugen hatten ihn plötzlich im Wasser verschwinden sehen und die Polizei informiert.

Im Stotternheimer See in Erfurt ist am Sonntag ein Mann beim Baden ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei entdeckten mehrere Ersthelfer den 47-Jährigen am Nachmittag im Wasser und zogen ihn an Land, konnten ihn aber nicht mehr wiederbeleben. Eine Obduktion soll nun Klarheit über seine genaue Todesursache bringen.