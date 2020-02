Nahezu unverletzt hat ein Autofahrer einen Unfall überstanden, bei dem sich sein Wagen in der Nähe von Rudolstadt mehrfach überschlagen hat. Wie die Polizei am Montag berichtete, kam der 32-Jährige am Wochenende mit seinem Auto am Ende einer Linkskurve von der B85 ab und schleuderte über den Straßengraben Richtung Feld.

Bei einem Unfall nahe Rudolstadt hatte ein Autofahrer großes Glück im Unglück. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa