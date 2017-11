Beziehungsdrama von Unterwellenborn Familienvater wegen Mordes verurteilt

Der Angeklagte war nach der Tat geflüchtet und wurde kurz darauf in der Nähe von Duisburg gefasst. Bildrechte: dpa

Wegen Mordes und versuchten Mordes hat das Landgericht Gera einen 36-jährigen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er hat nach Auffassung des Landgerichts Gera im Dezember vergangenen Jahres die 75 Jahre alte Großmutter seiner getrennt lebenden Ehefrau in Unterwellenborn mit 60 Messerstichen getötet. Seine damals fünf Monate alte Tochter und die Ehefrau erlitten bei dem Übergriff lebensgefährliche Verletzungen. Beide mussten im Krankenhaus operiert werden. Seine damals 26-jährige Ehefrau hatte gedroht, ihn zu verlassen.



Nach der Tat war der Angeklagte drei Tage lang quer durch Deutschland vor der Polizei geflohen. Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei nach ihm gesucht. Auch Spürhunde und Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Schließlich stellte sich der Flüchtige auf einer Autobahn bei Duisburg.



Der Angeklagte sei kein seelenloser Psychopath, sondern ein Mensch, der schwere Schuld auf sich geladen habe - so begann der Vorsitzende Richter seine mehr als einstündige Urteilsbegründung. Der Mann habe Reue gezeigt und sich entschuldigt. Die Schwurgerichtskammer erkannte in der Tat dennoch niedrige Beweggründe wie Rache und Heimtücke. Sie glaubte dem Angeklagten nicht, dass er nicht mit Mordabsichten nach Unterwellenborn gefahren war. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten lebenslange Haft gefordert, die Verteidigung wollte eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und neun Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.