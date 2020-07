Der tödliche Brand in Rudolstadt am Samstag in einer Gartenlaube ist laut Polizei durch einen Ofen ausgelöst worden. Er sei nicht ordnungsgemäß betrieben worden und nicht abgenommen gewesen. Das Feuer habe sich von dort aus in der gesamten Hütte verbreitet. Die Hitze war laut Polizei so groß, dass auch benachbarte Lauben in Brand gerieten. Zwei der insgesamt drei Gebäude brannten aus. Nach den Löscharbeiten wurde in der Hütte eine Leiche entdeckt. Möglicherweise handelt es sich um den 85-jährigen Bewohner. Eine Obduktion stehe aber noch aus. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht.