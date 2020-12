Der Verkehrsverbund Mittelthüringen erweitert sein Verbandsgebiet. Von Sonntag an können Reisende in fünf Landkreisen und vier kreisfreien Städten in Thüringen mit nur einem Ticket unterwegs sein. Neu dabei sind die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla sowie die Thüringer Bergbahn (bisher Oberweißbacher Bergbahn).