Ein 65-jähriger Mann ist bei Waldarbeiten in der Nähe von Döhlen bei Probstzella im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der Mann am Donnerstag nicht wie verabredet nach Hause. Ein Verwandter fand ihn schließlich im Wald eingeklemmt unter seinem Traktor. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 65-Jährige in ein Krankenhaus geflogen.