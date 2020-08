Thüringer Wald Wie Saalfeld den Wander-Tourismus ankurbeln will

Emmanuel Schlegel erneuert in seiner Freizeit im Auftrag der Stadt Saalfeld eine Schutzhütte im Stadtwald von Saalfeld. Die Hütte war in den 1990er Jahren gebaut worden - als ABM-Projekt. Jetzt ist sie renovierungsbedürftig.

Emmanuel Schlegel erneuert in seiner Freizeit im Auftrag der Stadt Saalfeld eine Schutzhütte im Stadtwald von Saalfeld. Die Hütte war in den 1990er Jahren gebaut worden - als ABM-Projekt. Jetzt ist sie renovierungsbedürftig.

Die Hütte ist eine von etwa zehn Schutzhütten, die im Saalfelder Stadtwald stehen, sagt Stadtförster Alexander Krieg. Gebaut wurden sie in den 1990er Jahren. "Viele wurden nach der Wende auch über ABM-Projekte gebaut und kommen jetzt in die Jahre, wo die ersten Reparaturen gemacht werden müssen", sagt er. Damals sei viel gebaut worden. Die Pflege der Schutzhütten sei aber oft zu kurz gekommen. Stück für Stück will die Stadt nun die Schutzhütten erneuern. Außerdem sollen neue Schutzhütten gebaut werden. Zum Beispiel in Schmiedefeld, sagt Krieck.

Die Interessengemeinschaft Saalfelder Höhe hat deshalb einen neuen Wanderweg entwickelt. Es ist 15 Kilometer lang und führt Wanderer nicht nur an der neuen Schutzhütte vorbei, sondern auch zu den Gasthäusern und Ferienhöfen auf der Saalfelder Höhe. "So wollen wir unsere verschlafenen Bergdörfer in den Vordergrund bringen", sagt Matthäus. Ehrenamtlich haben sie Hütte und Wegweiser aufgestellt. Die Stadt Saalfeld hat die Materialkosten in Höhe von rund 6.000 Euro übernommen. Die Stadt will den Aktivtourismus bis zum Jahr 2024 ausbauen.