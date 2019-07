Im Fall eines Weinblätter-Diebstahls am Schlossberg in Rudolstadt geht die Polizei von einem Einzelfall aus. Ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Saalfeld sagte MDR THÜRINGEN, es gebe keine Anhaltspunkte, dass der Diebstahl im Zusammenhang mit organisierten Weinblatt-Dieben stehe, die die Blätter für den Verzehr weiterverkaufen. Derzeit werde wegen Diebstahls gegen Einzelpersonen ermittelt.

Unbekannte sollen am 30. Juni die Blätter an Weinreben unterhalb der Heidecksburg gestohlen haben. Es war der erste Fall dieser Art, der in Thüringen zur Anzeige gebracht wurd. Rund hundert Weinreben seien betroffen, sagte Ingo Herlitze vom Verein "Rudolstadt blüht auf!" MDR THÜRINGEN. Herlitze, der den Weinberg zusammen mit Ehrenamtlichen pflegt, geht davon aus, dass die Weinernte deshalb in diesem Jahr kleiner ausfalle als erwartet. Die Reben seien durch den Diebstahl der Blätter geschwächt. Den Trauben fehle außerdem der Schutz vor der Sonne.