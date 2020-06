Versammlung in Rudolstadt 22 Gebiete für neue Windräder in Ostthüringen festgelegt

Hauptinhalt

Mit einer knappen Mehrheit wurde am Freitag auf einer Planungsversammlung in Rudolstadt der Windbauplan-Ost beschlossen. Insgesamt wurden 22 Vorranggebiete für den Bau von Windkraftanlagen festgelegt. Die Gebiete decken 0,4 Prozent der Fläche Ostthüringens ab. Das Land strebt jedoch ein Prozent an. Der Plan könnte deshalb juristisch angreifbar sein.