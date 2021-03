Die Saaletal-Bahnstrecke Saalbahn wird von Sonnabend an wegen Bauarbeiten in der Ortschaft Zeutsch im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gesperrt. Am Zeutscher Bahnhof wird eine neue Fußgängerunterführung unter die Bahntrasse geschoben. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren deswegen auf mehreren Regionalbahnlinien die Züge bis Mittwoch kommender Woche nicht wie gewohnt: