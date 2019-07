Im Chemiewerk in Bad Köstritz sind 4.000 Liter Salzsäure aus einem Tank ausgelaufen. Nach Angaben der Polizei war der 30.000-Liter-Tank am Sonntagabend aus unbekannter Ursache undicht geworden. Die Flüssigkeit lief in ein Auffangbecken.

Der undichte Salzsäure-Tank im Chemiewerk in Bad Köstritz. Links fährt ein Feuerwehrmann mit einem Gabelstapler Behälter für die ausgelaufene Säure heran. Bildrechte: News5