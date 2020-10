Lehramtsstudent Holger Merker hätte gern den Chemieunterricht an einer Jenaer Gemeinschaftsschule übernommen. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Es hätte eine Win-Win-Win-Situation werden können. Aber das Schulamt Ostthüringen, die Jenaer Gemeinschaftsschule "An der Trießnitz" und der Lehramtsstudent Holger Merker haben ihre Rechnung ohne das Teilzeit- und Befristungsgesetz gemacht.

Doch von vorn: Seit einem Jahr gibt es an der Thüringer Gemeinschaftsschule "An der Prießnitz" in Jena-Winzerla keinen Chemieunterricht mehr. Der bis dato befristet eingestellte Fachlehrer hatte eine unbefristete Stelle an einem Gymnasium angenommen. Seitdem ist die Stelle unbesetzt. Viele Schülerinnen und Schüler der 7., 8. und 9. Klassen hatten daher noch nie Chemieunterricht oder nur für einige Wochen.

Lehramtsstudent will einspringen

Dem Lehramtsstudenten Holger Merker kam das zu Ohren. Selbst kurz vor dem Uni-Abschluss bot er der Schule Unterstützung an, um den Chemieunterricht wieder auf sichere Füße zu stellen. "Die Initiative ging von einer Mutter aus. Sie hat in einer Facebook-Gruppe gepostet, dass hier ein Chemielehrer gesucht wird und ich habe ihr dann geschrieben. So ist der Kontakt zustandegekommen. Sie hat mich auch mit dem Direktor verbunden und mir die Telefonnummer gegeben und hat sich auch beim Schulamt kundig gemacht und dort vorgestellt", erklärt er das bis dahin noch unkomplizierte Prozedere.

Die Schule hätte Holger Merker gerne genommen, bestätigt Schulleiter Norbert Beckert MDR THÜRINGEN telefonisch. Viel mehr will er aber nicht sagen. Er verweist auf die Zuständikeit des Schulamts Ostthüringen. Die Schüler hatten seit einem Jahr keinen Chemieunterricht. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Die Krux: das Teilzeit- und Befristungsgesetz

Der 39-jährige Holger Merker hat bereits ein Diplom in Biologie. Lehramt für Chemie und Bio ist sein zweites Studium. Hier steht er kurz vor dem Abschluss. Merker hat an der Uni bereits befristet als Hilfswissenschaftler gearbeitet. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Denn auch an der Gemeinschaftsschule wäre die Stelle befristet - der Arbeitgeber auch der Freistaat. Zweimal befristet für den gleichen Arbeitgeber, das untersagt das Teilzeit- und Befristungsgesetz, stellt das Schulamt mit Bedauern fest. Heißt: Aus der Traum von der Win-Win-Win-Situation. Eine Landesangelegenheit wird von einem Bundesgesetz kassiert.

Merker sieht das differenziert: "Ich bin da ein bisschen hin- und hergerissen. Natürlich ist es für mich jetzt einttäuschend, für die Schüler glaub ich auch, aber ich sehe das Gesetz hat ja einen Sinn. Es wurde gemacht, um die Arbeitnehmer zu schützen. Insoweit ist es natürlich ein gutes Gesetz. In diesem Fall ist es aber eher hinderlich, dass wir neue Lehrer kriegen."