Zur Hauptverkehrszeit am Montagmorgen läuft alles reibungslos. Mitarbeiter des Jenaer Nahverkehrs, die die Abläufe beobachten, sind zufrieden. Die Taktung funktioniert. An Schultagen rollt morgens zwischen 6 und 8 Uhr alle sechseinhalb Minuten eine Straßenbahn in beide Richtungen über die große Kreuzung Naumburger Straße/Rautal/Am Steinbach. Das Nadelöhr im Ortsteil Löbstedt ist beseitigt.

Die Haltestelle, an der jahrzehntelang die Bahnen aufeinander gewartet haben, um dann bis zur Wendeschleife in Jena-Zwätzen eingleisig weiterzufahren - sie wurde ein ganzes Stück weiter nach Norden verlegt und trägt nun den Namen "Flurweg". Am Ende der Ausbaustrecke verschmelzen die Richtungsgleise miteinander auf das alte Gleis am Straßenrand. Eingleisig führt das letzte kurze Stück zur Wendeschleife.

Laut Jenaer Nahverkehr sind in den vergangenen zwei Jahren insgesamt vier Weichen mit Stellvorrichtungen, knapp drei Kilometer Schienen und etwa 570 Schwellen neu verlegt worden. Auch die komplette Fahrleitungsanlage mit Signalanlagen ist neu. Fußwege und Haltestellen sind nun barrierefrei.

Neue Leitungen, Bäume und Bänke in Jenas Norden

Was die Großbaustelle so kompliziert gemacht hat: Auch unterirdisch ist viel passiert.

Auch Fahr- und Gehwege wurden erneuert. Bildrechte: MDR/Anke Preller Wie Abteilungsleiter Steffen Schulz vom Kommunalservice Jena sagte, wurde der gesamte Straßenraum neu geordnet, die kaputte Steinbachbrücke unter der Straßenkreuzung Rautal/Naumburger Straße erneuert - ebenso die Fahr- und Gehwege mit den dazugehörigen Ampelanlagen. Auch Stadtwerke, Telekom und Zweckverband JenaWasser waren beteiligt, verlegten neue Leitungen. Noch ist nicht alles geschafft. Restarbeiten, unter anderem an der Straßenbeleuchtung, sollen in den nächsten Tagen erledigt sein. Dann können die Autofahrer auch in Zwätzen wieder die Naumburger Straße passieren, müssen keine Umleitungen mehr fahren. Im Oktober, kündigte Schulz an, sollen noch 18 Straßenbäume gepflanzt und mehrere Bänke aufgestellt werden.

Petition für Bus-Anbindung

Einen Wermutstropfen gibt es. Die lange versprochene Verlängerung der Gleise ins Wohngebiet "Himmelreich" ist noch nicht in Sicht. Der Jenaer Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) gibt sich optimistisch. Er sagte MDR THÜRINGEN, dass er das Vorhaben als vorrangiges Projekt im Herbst in den Stadtrat einbringen und Druck machen will.