Vogtlandpioniere Neue Ideen für alte Fabrikmauern gesucht

Eiskalt ist es in den leeren Räumen und Kellern der alten Papierfabrik in Greiz. Die Frühlingssonne hat es schwer, die dicken Mauern zu durchdringen. Es gibt zwar einen rührigen Verein und warmen Kaffee, der hier Konzerte, Lesungen und Theater organisiert. Doch die Räume sind ungemütlich kühl. Um hier angenehmere Bedingungen für Besucher und Macher zu zu schaffen, ohne in unwirtschaftliche Heizanlagen zu investieren, waren Lösungen gesucht.

Und die Lösung liegt buchstäblich ganz nah. Denn in Greiz gibt es auch das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland ( TITV). Und das forscht an Textilien, die leuchten können oder heizen, die man mit akustischen Sensoren bestücken kann, die sogar antibakteriell wirken. Nora Grawitter und Sabine Gimpel vom TITV zeigen Vereinschef Peter Schmidt ein paar Textilproben und schnell entwickeln sie Ideen: Ob man auch ein Logo leuchten lassen kann oder ob die Sitzkissen beheizbar sind, ob man Fluchtwege anzeigen lassen kann oder ob man den Heizteppich einfach einrollen und an anderer Stelle wieder ausrollen kann? "Eine coole Sache", findet Peter Schmidt, der Vereinschef der alten Papierfabrik, "diese mobilen Lösungen sind einfach perfekt, wenn man Räume nur zeitweise nutzen will".