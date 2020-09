Welt-Sepsis-Tag Jede dritte Blutvergiftung endet tödlich

Mediziner haben die hohe Sterblichkeit bei Blutvergiftung in Deutschland als unnötig bezeichnet. Wie die Sepsis-Stiftung in Jena mitteilte, sterben jedes Jahr 75.000 Menschen an Blutvergiftung. Rund 20.000 von ihnen hätten nach Angaben der Jenaer Stiftung überleben können, wenn die Erkrankung früher erkannt und behandelt worden wäre.